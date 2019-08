Wunstorf

In der Reihe Nachtkonzert mit Kerzenschein wird am Freitag, 16. August, ab 21 Uhr ein Konzert mit der Schola nachgeholt, das im Mai krankheitsbedingt ausgefallen war. Unter Leitung von Stifts- und Kreiskantorin Claudia Wortmann erklingt mittelalterliche Musik aus dem 13. bis 15. Jahrhundert, die in dem Ambiente der Stiftskirche besonders wirkt. Dazu zählen Motetten aus dem Codex Montpellier, die Messe de Tournai und Hymnen von Johannes de Lymburgia, dessen Werk erst vor Kurzem wiederentdeckt worden ist. Der Eintritt beträgt 15, ermäßigt 12 Euro. Das im Infozettel ausgewiesene Orgelkonzert entfällt zunächst.

Von Sven Sokoll