An den Haustüren singen und um Spenden für Kinder in aller Welt zu bitten, das klappt dieses Mal nicht bei den Sternsingern der katholischen Kirchengemeinde St. Bonifatius – wegen der Corona-Pandemie. Trotzdem sollte die Aktion nicht ausfallen. „Es ist ja dies größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder“, betonte Pfarrer Andreas Körner. Dieses Jahr sind die Spenden vor allem für Kinder in der Ukraine gedacht, mehr dazu ist auf www.sternsinger.de zu lesen. Eigentlich wären dafür um die 60 Kinder in der Gemeinde unterwegs gewesen.

Video von Wunstorfer Kindern als Heilige Drei Könige

Nun sind die Geschwister Martha, Runa und Tian Rischer am Mittwoch nur für den Aufruf und für ein Video in die Gemeinde gekommen und haben sich als die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar verkleidet. Das Video wird auf der Gemeindeseite www.st-bonifatius-wunstorf.de gezeigt. Die Gemeinde verteilt an die Haushalte ab Donnerstag, 7. Januar, jetzt Pakete mit dem Segenszeichen, das die Empfänger sich dann ans Haus heften können. Die besuchten Stationen sind die des Vorjahres oder weitere, wenn jemand sich anmeldet. Die Pakete liegen aber auch in den Kirchen aus.

Im Gegenzug bitten die Organisatoren um Spenden per Überweisung und nehmen in den Gemeinden auch Tütchen mit Bargeld entgegen. Wegen der besonderen Situation ist die Aktion in diesem Jahr bis zum 2. Februar verlängert worden.

