Rund um die Luther Dorfkirche wird es weihnachtlich und auch in Großenheidorn öffnet der Weihnachtsmarkt. Wer nicht in Weihnachtsstimmung ist, kann in Küsters Hof einer Status Quo Coverband laufen. Das und mehr ist am Wochenende, 6. bis 8. Dezember, in Wunstorf los.