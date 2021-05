Nach dem neuerlichen Andrang in Steinhude an Pfingsten fordert der Ortsbürgermeister des Wunstorfer Ortsteils, Wilhelm Bredthauer (SPD), schnelle Veränderungen. Dafür lohne sich vielleicht der Blick auf andere Touristenorte, sagt er.

Steinhudes Ortsbürgermeister will kein Verkehrschaos mehr

