Steinhude/Bokeloh

An den letzten Tagen des Schuljahres ist die künstlerische Straße der Kinderrechte in Wunstorf zunächst zu einem Abschluss gekommen. Am Montag eröffnete die Grundschule Steinhude ihr Kunstwerk in der Nähe der Strandterrassen, am Dienstag feierte dann die Bokeloher Schule ihr Werk, das auf dem Schulhof aufgestellt wurde.