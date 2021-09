Steinhude

Er hat die Welt bereist, als das noch kaum verbreitet und wenig bequem war, aber auch die Wahlheimat Steinhude und ihre Bewohner mit ausdrucksstarken Gemälden abgebildet. 120 Jahre ist es her, dass Paul Smalian (1901–1974) in Neuruppin geboren wurde. Gleich mit zwei Ausstellungen ehren die Steinhuder nun das Andenken an den Maler. Außer seinem Sohn Karl-Erich und dessen Frau Inge Smalian haben eine ganze Reihe weiterer Steinhuder daran mitgewirkt. Und sie haben Geschichten aus seinem Leben erzählt.

Bei der Ausstellungsvorbereitung zum 120. Geburtstag Paul Smalians haben etliche Steinhuder mitgewirkt, zum Beispiel Emke Hillrichs (von links), Heiko Gruschka, Karl-Erich Smalian, Inge Smalian, Verena Walter-Bockhorn, Magdalena Fuhrmann und Ulrike Pickert-Maas. Quelle: Kathrin Götze

Sammler erfährt abenteuerliche Geschichten

Zum Beispiel Heiko Gruschka, den auf der Suche nach einem Steinhude-Bild von Smalian die Sammelleidenschaft packte. „Die Steinhuder Motive sind nicht leicht zu bekommen – fast alle hängen bei Privatleuten, und die wollen sie nicht verkaufen“, schildert Gruschka. Das erste Bild, das er bekommen konnte, zeigt einen Nordafrikaner. Gruschka erfuhr, dass der Maler bereits nach seinem Examen an der Kunstakademie ab 1927 für vier Jahre nach Ägypten und Nordafrika reiste.

Der Nordafrikaner von Paul Smalian war das erste Bild in Heiko Gruschkas Smalian-Sammlung. Quelle: Kathrin Götze

Dort sei er mit einem Motorrad unterwegs gewesen, berichtet Sohn Karl-Erich Smalian beeindruckt: „Ich glaube nicht, dass da überall schon Straßen ausgebaut waren.“ Der Maler fuhr durch die Wüste, besuchte Oasen und Städte – und hinterließ Spuren: „In einem Hotel in Hammamet haben wir auf einer Reise ein Bild von ihm entdeckt“, sagt Inge Smalian. Ihr Mann geht davon aus, dass der Vater damit seine Übernachtungen bezahlte – auch auf späteren Reisen nach Capri und Salvador de Bahia in Brasilien wird es wohl so gewesen sein.

Eine brasilianische Schönheit, porträtiert von Paul Smalian. Quelle: Kathrin Götze

Gemälde dienten auch als Zahlungsmittel

Geld sei auch später, nach seiner Heirat im Zweiten Weltkrieg und der Flucht gen Westen, in der Familie knapp gewesen. „Er hat auch den Zahnarzt für sein Gebiss mit einem Bild bezahlt, und für den Chefarzt einer Augenklinik hat er ein Porträt angefertigt, um die Behandlung zu bezahlen“, sagt Karl-Erich Smalian. Nach der Flucht 1945 sei die Familie in Gehrden auf einem Landgut zunächst in einem ehemaligen Bienenhaus untergekommen. „Meine Mutter musste die Einflugschlitze mit Stroh verstopfen, damit es nicht durchzog“, erinnert sich der Sohn. In Gehrden arbeitete Paul Smalian stundenweise als Kunsterzieher am Gymnasium. 1948 erwarb die Familie ein kleines Häuschen in Steinhude am Seeufer.

Diese Szene vom Steinhuder Meer hat Dieter Sokoll dem Museum geliehen. Quelle: Kathrin Götze

Dort entstanden viele Bilder, Landschaften, Gebäude, Porträts. Und immer wieder malte Smalian auch Segelboote und Auswanderer. „Wir hatten auch ein Boot“, erinnert sich Sohn Karl-Erich. Damit sei die Familie häufig aufgebrochen, um in den Wäldern am Nordufer Pilze zu sammeln. Auch in die Ferne zog es Smalians trotz bescheidener Mittel immer mal wieder – der Nachkomme schildert, wie die Familie mit ihrem Kleinschnittger, einem Kleinstwagen aus Aluminium, nach Italien fuhr. „Am Brenner mussten meine Mutter und ich öfter aussteigen und schieben“, erzählt Karl-Erich Smalian.

Zur Galerie Maler Paul Smalian hat einen großen Bilderschatz hinterlassen – neben den bekannten Steinhuder Motiven zählen auch exotische Bilder von seinen Reisen dazu. In der Kunstscheune und im Steinhuder Museum laufen zu seinem 120. Geburtstag parallel Ausstellungen.

Anekdoten aus der Lehrerzeit

Auch Emke Hillrichs erinnert sich noch gut an den Wagen: Er war als Gymnasiast in Gehrden Schüler bei Smalian – auch auf dem Berg zum Gymnasium habe der Kleinschnittger durchaus mal Anschub gebraucht. Der Kunstlehrer habe ihm als wenig talentierten Schüler reinen Wein eingeschenkt und empfohlen: „Werde doch Schriftsteller oder etwas, wo du nicht malen und zeichnen musst.“ Hillrichs beherzigte den Rat und machte Karriere als Journalist – diese und andere Anekdoten erzählte er in seiner Ansprache zur Eröffnung der aktuellen Ausstellung in der Kunstscheune Steinhude am Sonnabend. Dort zeigt das Ehepaar Smalian einige Bilder, die auch zum Verkauf stehen – sie teilen sich den Ausstellungsraum mit Gabriele Apeldorn aus Wennigsen, die ihrerseits Gemälde in verschiedenen Techniken und mit eigener Handschrift zeigt.

Gabriele Apeldorn stellt in der Kunstscheune farbstarke Blumen- und Landschaftsbilder aus. Quelle: Kathrin Götze

Ausstellung im Museum bleibt bis Ende Oktober

Sammler Gruschka hat inzwischen mehr als 25 Ölgemälde mit Smalians typischem, impressionistischen Pinselstrich und der charakteristischen Signatur zusammen – neben verschiedenen Reisebildern gehören inzwischen doch auch Steinhuder Motive zur Sammlung, außerdem Porträts und Aktbilder. Bis Ende Oktober ist seine vielfältige Sammlung zusammen mit weiteren Leihgaben anderer Steinhuder nun im Saal unter dem Dach des Fischer- und Webermuseums zu sehen.

Dieses junge Mädchen in kurzen Hosen ist eine Radierung von Paul Smalian. Quelle: Kathrin Götze

Sammler hat zu den Bildern Recherchen angestellt

Das ist auch Gruschkas Freundschaft zu Ulrike Pickert-Maas zu verdanken, der Vorsitzenden des Museums-Fördervereins. „Wir dachten, diese Sammlung müsste man doch mal im Museum präsentieren“, sagt der Sammler, der zu jedem einzelnen seiner Bilder auch recherchiert hat und Geschichten erzählen kann. Weil nicht alle Gemälde beim Kauf im besten Zustand waren, hält Gruschka den Kontakt zu Erich-Frantz Meier, Restaurator aus Hannover. Der erfahrene Kunstkenner und -retter berichtete den Gästen der Vernissage am Sonntag von seiner Arbeit. Einzelne Bilder haben auch Magdalena Fuhrmann, Ingo Seidensticker und Dieter Sokoll zur Ausstellung beigetragen.

