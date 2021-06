Steinhude

In die Ladenzeile am Steinhuder Ratskellergelände ist wieder Leben eingekehrt. Der Neubau der drei Gastronomiebetriebe werte die Zeile auf – darüber sind sich Wirte und Gäste einig. Ein Feuer hatte die Geschäfte im Februar 2018 komplett zerstört. Die Brandursache konnte bis heute nicht geklärt werden. Brandermittler vermuten einen technischen Defekt. Mit der Lage des Neubaus zeigen sich die Inhaber sehr zufrieden. „Unsere Terrasse liegt direkt am Meer, wir haben von morgens bis abends Sonne und die Sonnenuntergänge. Mehr Lage geht nicht“, sagt Peter Dombrowski vom Restaurant und der Bar „Smokey Pete“.

Gäste haben Anlaufpunkt am Meer

Dombrowski hat im April mit dem Umbau begonnen und die Außenterrasse seit Ende Mai geöffnet. Holzmöbel verleihen dem Lokal einen rustikalen Charme. „Das sehen sowohl die Einheimischen, Gäste aus der Umgebung wie aus Wunstorf, Hagenburg und Bokeloh zu hundert Prozent positiv“, meint der Gastronom. Die Gäste freuten sich laut Dombrowski, dass sie einen Anlaufpunkt haben, wo sie abends lange sitzen können, denn die Küche ist bis 21 Uhr geöffnet. „Es lohnt sich also auch mal, um 19 Uhr nach Steinhude zu fahren“, betont der Wirt.

Gastronom plant auch musikalische Abende

Auch Übernachtungsgäste kämen jeden Abend, hat er beobachtet. Dombrowski will auch sein Konzept „Chill&Grill“ von der Insel Wilhelmstein beibehalten, die er zuvor bewirtschaftet hat. „Wir planen regelmäßig mit Musik am Freitag und Sonnabend“, sagt er. Das Lokal soll auch im Winter geöffnet bleiben. Wie alle Gastronomen freut Dombrowski sich darüber, wieder Gäste im Freien und im Lokal bedienen zu können. „Es ist sehr schön hier. Es ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir nach Steinhude kommen“, berichten Besucher aus Thüringen.

Stand hilft in der Corona-Pandemie

Bereits fünf Jahre am Standort ist das Restaurant „Zum Kleinen Fisch“. Inhaberin Ayten Soysal hat bei der vorherigen Inhaberin, die das Lokal mehr als 25 Jahre betrieben hatte, als Küchenhilfe gearbeitet. Als diese in Rente ging, übernahm sie den Betrieb. Den machte sie vom Aalstand zum Fischrestaurant. „Wir sind in Steinhude beliebt – auch wegen unserer selbst gemachten Bratkartoffeln“, sagt Ehemann Gani Soysal.

Er und seine Frau hätten immer noch Kunden von damals – inzwischen auch deren Kinder und Enkel. Auch seinen Kollegen wünscht er für die Zukunft alles Gute. Die Corona-Pandemie konnten die Gastronomen überbrücken, weil sie noch einen Stand mit Fischbrötchen und Pizza gegenüber des Restaurants betreiben.

Inhaber freuen sich über gute Lage

„Wir sind glücklich über den Neubau und über die Lage hier am Ratskeller“, sagt Soysal. Das freut auch die Gäste. „Man merkt, dass alles neu ist, obwohl auch Altes seinen Charme hat. Ich finde es schön, dass die Zeile wieder aufgebaut worden ist“, meint Birgit Meier. Sie hat mit ihrem Mann einen Tagesausflug aus dem Harz nach Steinhude unternommen. Beide ließen sich ein Fischgericht schmecken.

Weil sie in einem anderen Lokal unfreundlich empfangen wurden, kehren Doris Breslauer und ihr Mann im „Kleinen Fisch“ ein. Das Paar aus Nordhessen verbringt das Wochenende in Steinhude. „Wir waren vor zehn Jahren schon einmal hier. Wenn es uns nicht gefallen hätte, wären wir bestimmt nicht wiedergekommen“, sagt sie.

Spezialität: Bubble-Waffeln

Talal El Sayed betreibt in dem Neubau das „Eiscafé am Meer“. Neben Eis und Kaffeespezialitäten gibt es dort etwas Besonderes: Bubble-Waffeln. Dabei handelt es sich um Waffeln aus Ei, Milch und Mehl – die je nach Geschmack mit Eis, Früchten, Nutella und vielem mehr gefüllt sind. „Das ist einmalig in Steinhude“, freut sich der Gastronom über das Alleinstellungsmerkmal.

Das Eiscafé ist Mitte März in den Neubau eingezogen. „Das Geschäft bewegt sich langsam wieder. Aber es sieht gut aus, ich bin soweit zufrieden“, sagt El Sayed. Hauptsache sei für ihn, wieder arbeiten zu können und nicht wie im vergangenen Jahr wegen Corona zu Hause hocken zu müssen. Für sich und seine Kollegen in der neuen Ladenzeile von Eigentümer Adrian Seegers hofft der Gastronom auf eine gute Saison.

Von Anke Lütjens