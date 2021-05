Steinhude

Die neue Schrankenanlage auf dem Bruchdamm-Parkplatz in Steinhude geht frühestens Anfang Juni in Betrieb, weil noch einige Restarbeiten zu erledigen sind. „Die Hardware steht schon“, sagt Stadtsprecherin Jasmin Behrens. Nun fehlen aber noch Telefon- und Stromanschlüsse. „Außerdem dauert es im Moment auch immer recht lang, Beschilderungen zu bekommen“, sagt sie. In der Zwischenzeit müssen die Nutzer noch die bisherigen Parkscheinautomaten nutzen.

Die Bauarbeiten hatten am 19. April begonnen. Dafür waren auch die Höhenbegrenzungen über den Einfahrten abgebaut worden. Das haben seitdem viele Wohnmobilfahrer genutzt, weil der für sie gedachte Stellplatz nebenan wegen des Corona-Lockdowns noch gesperrt war. „Jetzt, wo der Wohnmobilplatz wieder geöffnet hat, wird sich die Situation wohl entspannen“, sagt Behrens. Die Höhenbegrenzung für den Pkw-Parkplatz soll aber auch wieder installiert werden.

Von Sven Sokoll