Steinhude

In der Debatte um die überbordende Verkehrsbelastung für Steinhude hat Mareike Hansing von der Verwaltung dem Ortsrat am Mittwoch die Fragen vorgestellt, die Experten in einem Gutachten abarbeiten sollen. Bis Beginn nächster Woche will der Ortsrat noch Ergänzungen sammeln, dann soll der Auftrag vergeben werd...