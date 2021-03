Steinhude

Am südlichen Rand Steinhudes hat die Firma Nado-Plast bis vor rund zehn Jahren Artikel aus Kunststoff an der Straße Zum Pageskampe produziert. Schon länger gab es Überlegungen, auf dem Areal neue Wohnmöglichkeit zu schaffen. Dafür liegt jetzt ein Konzept vor, für das die Politik ab April das Planverfahren auf den Weg bringen soll.

Die alten Hallen werden derzeit noch als Lager und von zwei Handwerksbetrieben genutzt. 2015 war das Areal noch einmal in die Schlagzeilen gekommen, weil die Halle eines Gebrauchtwagenhändlers ausgebrannt war. Nun haben sich zwei Investoren gefunden, die den Bereich gemeinsam entwickeln wollen.

Kita und 160 Wohneinheiten entstehen

Eine Planungsgemeinschaft Nord hatte die Grundstücke schon erworben und arbeitet nun mit der Firma Hus de Groot zusammen, die auch das frühere Mühlengelände in Wunstorf bebaut. Gemeinsam soll das Projekt unter dem Titel „P 38 Viertel vorm Meer“ firmieren, wobei sich hinter P 38 die Adresse Zum Pageskampe 38 verbirgt. Die beiden Partner teilen sich die Flächen auf.

An der Kreisstraße sollen in einem Teilbereich, der bisher nicht von dem früheren Unternehmen (im Hintergrund) bebaut war, vier Gebäude in Form einer Welle sowie eine Kita entstehen. Quelle: Sven Sokoll

Unter der Regie von de Groot sollen im nördlichen Teil ein dreizügige Kita mit Parkplatz und ein Regenrückhaltebecken entstehen. Ein besonderer Hingucker von de Groot sollen vier Wohnhäuser im Westen entlang der Kreisstraße werden, die unterschiedlich hoch werden und so als Welle wahrgenommen werden sollen. Sie weisen die Besucher Steinhudes damit optisch schon einmal in Richtung Steinhuder Meer.

Quartierplatz soll als Treffpunkt dienen

Weiter vom Ortskern weg will die Planungsgemeinschaft Nord Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser bauen. Insgesamt sind rund 160 Wohneinheiten mit unterschiedlichen Größen geplant. Die höchsten Gebäude sollen vier Voll- und ein Staffelgeschoss bekommen. In der Mitte der neuen Siedlung soll ein Quartiersplatz entstehen, auf dem die Bewohner sich treffen und die Kinder spielen können.

Auch wenn gerade mit dem Steinhuder Mühlengarten und Im Kellerbusch Süd schon weitere neue Wohngebiete entstehen, ist die Verwaltung der Ansicht, dass der Bedarf an Wohnraum in Steinhude damit noch nicht gedeckt ist. „Die in Steinhude vorhandene Infrastruktur und die Nähe zum Steinhuder Meer begünstigen die lokale Nachfrage nach Wohnbauland in Steinhude“, betont die Verwaltung in ihrer Vorlage.

Kreisel könnte entstehen

Der Bereich soll über die Straßen Sölterweg und Zum Pageskampe erschlossen werden. Denkbar ist, dass im Kreuzungsbereich dafür ein Kreisel entsteht. Der Bereich des neuen Flächennutzungsplans soll außerdem noch ein Grundstück umfassen, auf das sich bisher ebenfalls weiteres Gewerbe ansiedeln könnte. Künftig soll es der Landwirtschaft zugeschlagen werden. Der Grünstreifen im Süden des Gebiets soll bleiben. Weil schon seit mindestens 1960 auf dem Areal Kunststoffwaren produziert worden sind, wird der Boden auch noch auf besondere Belastungen untersucht.

Bereits seit 1960 wurde hier Kunststoff verarbeitet. Quelle: Sven Sokoll

Am 24. Februar sind dem Ortsrat Steinhude die Pläne schon einmal vorgestellt worden, der darauf nach der Beschlussvorlage überwiegend positiv reagiert hat. Nun wird das Gremium am 14. April darüber noch einmal sprechen.

Von Sven Sokoll