Steinhude

Die Stadt Wunstorf unternimmt einen weiteren Versuch, eine Fußgängerzone in Steinhude einzurichten. Diesmal betrifft dies aber nur die Straße Alter Winkel. Wenn die Politik zustimmt, soll spätestens Ende Juni ein entsprechender Test beginnen, der bis zum Ende der Herbstferien dauern soll. Der Ortsrat spricht über das Thema am Mittwoch, 14. April.

Derzeit gehört die Straße ebenso wie die Graf-Wilhelm-Straße und der Neue Winkel zu einer Zone, die in der Saison nur an den Wochenenden für Autos gesperrt ist. 2018 wurde schon einmal der Vorschlag diskutiert, alle drei Straßen dauerhaft zu sperren. Anlieger fürchteten aber, dass sie das zu stark behindert. Bei einem Ortstermin war damals die Idee entstanden, die Zone auf den Alten Winkel zu beschränken. „Ziel soll eine Aufwertung des bereits jetzt insbesondere an schönen Tagen stark von Fußgängern frequentierten Bereichs sein“, schreibt die Verwaltung jetzt in ihrer Vorlage.

Fahrradständer auf die Parkbuchten

Während des Tests sollen Fahrradfahrer den Bereich weiterhin befahren, müssen aber mit Schritttempo fahren. Lieferfahrzeuge sollen zwischen 6 und 11 Uhr fahren dürfen, Anlieger zu ihren Grundstücken zu jeder Uhrzeit.

Weil Autos in der Fußgängerzone nicht parken dürfen, will die Stadt auf den vorhandenen Parkbuchten mobile Fahrradständer oder Sitzbänke aufstellen. Auch die Gastronomen könnten mehr Platz in Anspruch nehmen. Wer einen Bewohnerparkausweis hat, kann den während des Versuchs nicht im Alten Winkel nutzen.

Von Sven Sokoll