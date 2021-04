Wunstorf

Für das Areal der früheren Kunststofffabrik Nado-Plast am Südrand Steinhudes gibt es neue Perspektiven: Der Ortsrat hat das in seiner Sitzung am Mittwoch, 14. April, begrüßt und einem entsprechenden Planverfahren zugestimmt, mit dem unter dem Titel „P 38 Viertel zum Meer“ unter anderem 160 Wohnungen und eine Kita entstehen sollen.

Mit-Investor Rainer de Groot berichtete zuvor, dass die Eigentümer des Areals von der Planungsgemeinschaft Nord auf seine Firma zugekommen seien, die auch in Wunstorf das frühere Mühlengelände entwickelt. „Wir haben uns dann zusammengeschlossen und die ersten Ideen entwickelt.“ Für die Verwaltung freute sich Stadtplanerin Annette Peters über das erste Zwischenergebnis, mit dem die Gewerbebrache an der Straße Zum Pageskampe in ein attraktives Gebiet umgewandelt werden könne.

Auch Bauverein ist wohl mit im Boot

De Groot betonte, dass die Planer bei den rund 160 Wohneinheiten eine sehr breite Mischung schaffen wollen. „Wir sind mit dem Wunstorfer Bauverein auch in sehr aussichtsreichen Gesprächen, dort Sozialwohnungen zu entwickeln.“ Die Häuser sollen alle nach hohen energetischen Standards entstehen, im Mittel mindestens KfW 40. Außerdem werden in dem Areal einige Ladesäulen für Elektrofahrzeuge stehen.

Walter Sterneberg (SPD) begrüßte, dass Steinhude mit dem Projekt noch eine weitere Kita bekommt. Außerdem fordert er klare Vorgaben, dass an jedem Wohnhaus auch mindestens ein Baum stehen muss. Er schlug vor, das Regenrückhaltebecken auch als Spielfläche nutzbar zu machen. Und Isa Liemann (Grüne) wollte noch einmal geprüft wissen, ob der außerdem eingeplante 450 Quadratmeter große Spielplatz in der Mitte des Areals den aktuellen Vorgaben entspricht.

Von Sven sokoll