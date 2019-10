Steinhude/Luthe

Die Tanzsparte des TSV Luthe lädt für Sonnabend, 9. November, zu ihrem dritten Tanzball unter dem Titel „Winterzauber“ in die Steinhuder Strandterrassen ein. Zu den Klängen von Jo’s Partyband sollen die Teilnehmer sich möglichst zahlreich beschwingt auf der Tanzfläche bewegen. „Das bunt gemischte Publikum macht diesen Ball aus“, sagt Rudolf Wilbrand, Spartenleiter und einer der Organisatoren. Der Einlass beginnt um 19.30 Uhr.

Im Showprogramm wird die Lucky-Lindy-Gang aus Langenhagen den Besuchern zeigen, was sie als Swing-Formation kann. Neben einer Kombikarte einschließlich Büfett für 42 Euro bieten sie dieses Mal auch Balltickets zu 27 Euro ohne Büfett an. Damit wolle sie dem jüngeren Publikum entgegenkommen. Karten sind nur vorab erhältlich, und zwar in den Strandterrassen, bei der Buchhandlung Weber in Wunstorf und der Luther Storchenapotheke, sowie bei Wilbrand unter Telefon (01 73) 9 14 01 71.

Von Sven Sokoll