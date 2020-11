Steinhude

Im früheren Wohnhaus der Steinhuder Pastoren entwickelt sich ein schöner neuer Jugendtreff, der zum 1. Januar als Altes Pfarrhaus in Betrieb gehen soll. Wegen der Corona-Pandemie ist derzeit aber noch fraglich, wann dort so viel Leben sein wird, wie die Planer es sich vorgestellt haben.

Bisher hat die evangelische Kirchengemeinde gemeinsam mit der Stadt Wunstorf Jugendarbeit im Küsterhaus betrieben, das direkt gegenüber der Petruskirche liegt. Das Gebäude ist aber marode und nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Aktuell läuft dort nur die Hausaufgabenhilfe.

Für den Brandschutz war viel zu tun

Pastor Dieter Bartels, der das Haus früher bewohnte, ging Ende 2019 in den Ruhestand. Für seinen Nachfolger Markus Weseloh und dessen Kollegin Andrea Dorow brauchte die Gemeinde diese Wohnmöglichkeit aber nicht mehr. So kam die Idee, in das Gebäude zu investieren und es als neuen Jugendtreff zu entwickeln.

Es gab viel zu tun, weil bei einem öffentlichen Gebäuden vor allem viele Anforderungen für den Brandschutz zu erfüllen waren. Die offensichtlichste Neuerung ist eine neue Fluchttreppe, drinnen mussten aber auch viele Türen ausgetauscht und neue Wände eingezogen werden sowie alte Holzvertäfelungen weichen. Dafür sehen die Besucher am Eingang jetzt einige offene Klinkerflächen und den alten Fußboden wieder.

Im Eingangsbereich bleibt an einigen Stellen der Klinker zu sehen. Und der alte Fliesenfußboden ist geblieben. Quelle: Sven Sokoll

Die offene Jugendarbeit soll sich vor allem in der unteren Etage abspielen. Im größten Raum könnten sich bis zu 40 Jugendliche aufhalten, wenn nicht gerade eine Pandemie das verhindert. Hinter einer Schiebetür verbirgt sich ein Nebenzimmer mit Billardtisch und Fernseher. In einem anderen, der kleinen und hellen „Oase“, können Gespräche im kleineren Kreis geführt werden.

In dem kleinen Raum „Oase“ sollen Gespräche in kleiner Runde möglich sein. Quelle: Sven Sokoll

Viele kleine Räumen sind Vorteil

Die große Küche ist schon so umgebaut worden, dass möglichst viele Mädchen und Jungen dort gleichzeitig aktiv sein können. „Wir haben uns darüber gefreut, dass wir viele Möbel gespendet bekommen haben, die vorher in einer Ferienwohnung gestanden haben“, sagt Weseloh.

In der Küche ist Platz. Dort können viele Jugendliche gleichzeitig arbeiten. Quelle: Sven Sokoll

Im Obergeschoss wird die Hausaufgabenhilfe einziehen. Und die Band der Seeprovinz-Gemeinden bekommt wieder ein eigenes Domizil. Außerdem können die Besucher dort vom Balkon aus nicht nur auf die Kirche, sondern aufs Steinhuder Meer blicken. Das Gebäude bietet vor allem den Vorteil, dass es auch weitere kleine Räume hat, in die sich Gruppen zurückziehen können. Bei den Angeboten soll Kreativität eine wichtige Rolle spielen.

Vom Balkon aus ist die Kirche zu sehen. Quelle: Sven Sokoll

Nach einem Durchbruch ist das alte Gebäude jetzt außerdem mit dem jüngeren Anbau mit Gemeindesaal verbunden. „Es ist ein großer Vorteil, dass wir beides so kombinieren können“, sagt der Pastor. Damit können die Besucher des Treffs künftig dort auch die Toiletten mitbenutzen.

Diakon ist für die Aufgaben eingestellt

Als Mitarbeiter für den Jugendtreff ist schon seit August Diakon Lukas Vollhardt in Steinhude tätig. Er wird dann ab 1. Januar alle Aktivitäten im Alten Pfarrhaus anbieten. Die Hälfte seiner Stelle finanziert die Stadt, in dem zeitlichen Umfang soll das Haus offen für alle sein. Den Rest der Zeit wird er Angebote für die Kirchenjugend aufbauen. „Wir glauben, dass das eine tolle Chance sowohl für die Stadt wie auch für uns ist“, sagt Weseloh. Ein fester Wochenplan muss sich aber erst finden, wenn das Thema Corona nicht mehr so im Vordergrund steht.

Der Brandschutz in öffentlichen Gebäuden ist immer aufwendig. So musste eine Fluchttreppe angebaut werden. Quelle: Sven Sokoll

Insgesamt summieren die Umbaukosten sich auf fast 100.000 Euro, zu denen die Stadt und die Schaumburg-Lippische Landeskirche Zuschüsse gezahlt haben. Die Gemeinde konnte einige Rücklagen dafür verwenden und hat schon viele Spenden bekommen. „Ganz sind alle Kosten aber noch nicht gedeckt, sodass wir uns weiter um Spenden bemühen.“

Weseloh hatte gehofft, einige Freiwillige noch für Pflasterarbeiten draußen gewinnen zu können, doch das ist ihm bisher nicht gelungen. Zu den Arbeiten, die sonst noch ausstehen, zählen vor allem die Elektroinstallationen einschließlich der Brandmelder. Das Grundstück mit dem Küsterhaus will die Gemeinde auf jeden Fall weiter behalten. „Die Wiese dort ist wirklich toll“, sagt Weseloh.

Von Sven Sokoll