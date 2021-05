Steinhude

Wer vom Hohen Holz aus in Richtung Steinhuder Meer radelt, hat jetzt noch eine Möglichkeit zu einem Zwischenstopp. Nachdem der Ortsrat die Grünfläche an der Ecke Braustraße/Mühlenspiegel als Hermann-Beckedorf-Platz bezeichnet hat, gibt es dort nun auch zwei neue Sitzbänke. Passanten können außerdem auf einer Tafel lesen, wer Hermann Beckedorf war. Die Ortsgemeinschaft Seeprovinz des Schaumburg-Lippischen Heimatvereins hatte vorgeschlagen, ihren Ehrenvorsitzenden so zu würdigen. Beckedorf prägte nicht nur die Gemeinschaft, sondern hinterließ aus seinen Heimatforschungen auch ein umfangreiches Werk.

Besonders interessierte er sich für die Geschichte der Steinhuder-Meer-Bahn. Er setzte sich dafür ein, einen Personenwaggon von Langeoog zu holen, den der Verein Steinhuder-Meer-Bahn in Sichtweite des neuen Platzes ausstellt. Beckedorf war 2013 im Alter von 82 Jahren gestorben.

Von Sven Sokoll