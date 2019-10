Premiere der Geflügelausstellung im Park in Großenheidorn gelingt

Großenheidorn/Steinhude

Eine erfolgreiche Premiere hat der Rassegeflügelzuchtverein Steinhude am Wochenende mit seiner Steinhuder-Meer-Schau gehabt. Erstmals hat der Verein seine Tiere nicht in der Jahnsporthalle präsentiert, sondern in einem Zelt auf dem Gelände seines Parks an der Großenheidorner Mehrzweckhalle. „Das hat für uns viele logistische Vorteile“, sagte der Ehrenvorsitzende Manfred Schmidt. Gleichzeitig haben die Besucher so die Möglichkeit, sich auch den Park anzusehen. Und sie nutzten die Gelegenheit zahlreich: Schmidt schätzte die Besucherzahl auf bis zu 500 Interessierte im Lauf des Wochenendes.

Vor der Ausstellung sind auch die Preisrichter ans Werk gegangen und haben dem Seidenhühnerstamm von Fred Weidemann aus Neustadt den Vereinsmeistertitel zuerkannt. Er hat die recht zahmen Hühner daheim, während andere Vereinskameraden ihre Tiere auf dem Gelände halten. Nach weiteren Eintritten während der Schau steuert der Verein jetzt auf 200 Mitglieder zu – für diese positive Entwicklung war der gemeinschaftliche Park wohl ein wichtiger Beitrag.

Zur Galerie Erstmals hat der Rassegeflügelzuchtverein Steinhude seine Tiere auf seinem Gelände in Großenheidorn ausgestellt.

Von Sven Sokoll