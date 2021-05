Steinhude

Der Test einer Fußgängerzone am Alten Winkel in Steinhude kann erst in einigen Wochen beginnen. Der Rat hatte den Verkehrsversuch am 19. Mai beschlossen. Nach der Vorlage sollte er bis zum 30. Juni beginnen und vorerst bis zum Ende der Herbstferien am 29. Oktober andauern. „Derzeit haben wir sehr lange Lieferzeiten für Schilder, sodass wir sie erst in drei bis vier Wochen bekommen werden“, sagt Stadtsprecher Alexander Stockum.

So lässt sich die Zone schneller als in der Vorlage angegeben auch nicht einrichten. Die Schilder müssen die Fußgängerzone ebenso ausweisen wie Ausnahmen für Fahrradfahrer und den Lieferverkehr. „Die Nachfrage nach Schildern ist derzeit auf dem Markt sehr hoch, das hat zu den langen Zeiten geführt“, sagt Stockum.

Der Alte Winkel gehört gemeinsam mit dem Neuen Winkel und der Graf-Wilhelm-Straße zu einem Bereich, der bisher im Sommer nur an den Wochenenden für den Autoverkehr gesperrt wird. Nachdem 2018 ein Vorschlag gescheitert war, den Bereich komplett in eine Fußgängerzone umzuwandeln, entstand nun die Idee, zunächst nur den Alten Winkel dafür herauszugreifen.

Von Sven Sokoll