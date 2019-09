Foodtruck-Festival bringt Essen aus vielen Ländern zusammen

Steinhude

Kulinarische Vielfalt haben die Besucher des Steinhuder Scheunenviertels am Wochenende beim Foodtruck-Festival ausprobiert. So konnte auf den Bierzelttischen in der Mitte des Platzes dann schon einmal afrikanisches Mafé mit Erdnusssoße neben griechischem Gyros, arabischen Falafeln und sehr speziellen Burgern oder Hotdogs stehen. Als Getränke und zum Nachtisch waren an den Wagen auch recht seltene Kreationen zu bekommen.

Die Veranstalter von Fremd.Essen hatten erstmals einige Stände mit Angeboten von Designern aufgestellt, sodass die Besucher auch noch Bleibendes mit nach Hause nehmen konnten. Viele Anwesende verfolgten am Sonnabend zudem gespannt, wie vom Pavillon, in dem wechselnde Musiker spielten, aus ein australisches Didgeridoo mit seinem sehr besonderen Klang zu hören war. Kinder, die lieber toben wollten, fanden dafür passende Möglichkeiten.

Einer von vielen Essensständen im Scheunenviertel. Quelle: Sven Sokoll

Von Sven Sokoll