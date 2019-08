Steinhude

Rechtzeitig zum Festlichen Wochenende ist die Skulpturenmeile an der Steinhuder Promenade wieder komplett. Am Hafen hatte die hölzerne „Papagena im Wind“ von Klaus Wolf Simon nach acht Jahren zu sehr unter den Witterungseinflüssen gelitten und steht nun seit 2017 in der Kunstscheune. Schon damals hoffte H...