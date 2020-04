Lütjen Deile: Bau geht doch nicht mit Schaumbeton weiter

Steinhude

Die Stadt hat die Pläne geändert, wie sie nach der missglückten Schaumbetonschicht in der Lütjen Deile weitermachen will. Nun soll doch keine weitere Schicht dieses Materials mehr eingebracht werden. Nach dem langen Regen im Winter ist der hohe Grundwasserstand derzeit das Problem. „Er hat sich bisher auch noch nicht wieder nennenswert verringert“, sagte Stadtsprecherin Jasmin Behrens.

Die Straße erschließt Wohngrundstücke am Ufer des Steinhuder Meeres und war bisher noch nicht ausgebaut worden. Nach längeren Planungen und Auseinandersetzungen mit den Anliegern und in der Politik ist der Preis bei der ersten Ausschreibung in die Höhe geschossen, auf über eine Million Euro. Die Stadt hat daraufhin versucht, Kosten zu sparen, und ist dabei auf den Schaumbeton als Unterbau der Fahrbahn gekommen.

Zweite Schaumbetonschicht wurde Anliegern angekündigt

Mit dem leichteren Material musste der torfige Untergrund an der Stelle nicht so tief ausgehoben werden. Das Verfahren ist in Deutschland noch nicht oft erprobt worden, sodass eine Spezialfirma aus den Niederlanden kommen musste. Nach dem Einbau mit einer falschen Mischung war die Oberfläche aber bröckelig, die weiteren Arbeiten im vergangenen Herbst mussten zunächst gestoppt werden.

Nach weiteren Untersuchungen wurde in einer Anwohnerversammlung im Februar der Plan präsentiert, nur die losen Teile der ersten Schaumbetonschicht zu entfernen und eine zweite, dünnere Schicht vor dem restlichen Straßenbau aufzubringen. Um den 11. Mai sollte getestet werden, ob der Ausbau stabil genug ist, und dann die Fahrbahn hergestellt werden. Die Anlieger waren aber weiterhin skeptisch, ob der Schaumbeton stabil genug ist, um in der Erde zu bleiben.

Erste Schicht ist aufgeschwommen

Nun ist der Schaumbeton aufgeschwommen, weil noch das Gewicht der folgenden Fahrbahnschichten auf ihm fehlte. Damit kann derzeit kein weiterer Schaumbeton aufgebracht werden. Deshalb haben die Beteiligen eine andere Methode gesucht, die auch in der gegenwärtigen Lage verwendet werden kann – und gefunden.

Auf den vorhandenen Schaumbeton soll nun eine mineralische Tragschicht mit einem Geogitter installiert werden. Diese ist so schwer, dass sie den aufgeschwommenen Schaumbeton wieder nach unten drückt und das Wasser somit verdrängt. Außerdem verteilt das Gitter die Lasten besser und stabilisiert den Untergrund damit.

Arbeiten soll in der kommenden Woche beginnen

Darauf werden wie bisher geplant eine weitere Tragschicht mit Bitumen und die Asphalt-Fahrbahndecke folgen. Der Aufbau bleibt insgesamt aber noch so leicht, dass die Planer keine Sackungen erwarten. Die Arbeiten sollen voraussichtlich in der kommenden Woche beginnen und nach Angaben der Stadt rund acht bis zehn Wochen dauern.

