Wunstorf

Ein Stand-Up-Paddler hat in Wunstorf bei Hannover ein Auto in einem Fluss entdeckt. Taucher der Feuerwehr suchten am Mittwochabend nach möglichen Insassen, fanden aber keine, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte. Demnach habe der Stand-Up-Paddler das Fahrzeug bereits am Dienstag entdeckt. Als es am Mittwoch immer noch dort war, verständigte er die Polizei. Die Bergung des Autos dauerte am Donnerstag laut Polizei zunächst an. Die Stelle, an der es in den Fluss Leine gesunken sei, sei schwer zugänglich. Wie und wann genau das Auto in den Fluss kam, war zunächst unklar.

Von RND/lni