Wunstorf

Es ist nicht mehr lange hin bis zum Kinder- und Jugendtag, der am Sonnabend, 21. September, von 12 bis 17 Uhr in der Fußgängerzone gefeiert wird. Daher lädt der Stadtjugendring für Mittwoch, 4. September, zum dritten und letzten Planungstreffen ein. Es beginnt um 19 Uhr im Gemeindehaus der Stiftskirchengemeinde, Stiftsstraße 5b. Die Einladung richtet sich an Mitglieder, Vertreter von Vereinen, Jugendgruppen und Jugendpflege.

Themen sind unter anderem eine Übersicht über die teilnehmenden Vereine, das Aktionsprogramm, Standorte für die Aktionen und die Verpflegung. Außerdem geht es um Organisatorisches wie Auf- und Abbau und Parken sowie die Verteilung von Flyern und Plakaten. Offene Fragen und der Bereich Öffentlichkeitsarbeit sind zu klären.

Von Anke Lütjens