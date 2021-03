Wunstorf

Die Stadtbibliothek Wunstorf lässt ab Montag, 22. März, wieder bis zu sieben Besucherinnen und Besucher zeitgleich in ihre Räume in der Abtei an der Wasserzucht. Jeder Besucher hat dann 30 Minuten Zeit, in den Regalen nach geeigneter Lektüre zu suchen.

Die Bücherei hat montags von 15 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 Uhr sowie 15 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Im Gebäude gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln. Wer Lesestoff ausleihen oder abgeben möchte, muss eine FFP2- oder eine medizinische Maske tragen. Die Medienabgabe erfolgt im Foyer.

Weiterhin steht auch das virtuelle Angebot der Stadtbibliothek zur Verfügung. Dazu gehören die Onleihe Niedersachsen, TigerBooks und die Wissensdatenbanken von Munzinger Online.

Von Rita Nandy