Die Stadt will für neue Straßenlampen an 34 Straßen Beiträge von den Anlieger fordern. Insgesamt sind 2018 und 2019 194 Lampen in Wunstorf erneuert worden. Für die Anwohner bedeutet das, dass sie pro Haushalt für neue Leuchten Beiträge von unter 100 Euro zahlen sollen.