Die öffentlichen Spielplätze sind in Wunstorf wegen des Coronavirus gesperrt. Die Stadtverwaltung und auch die Polizei kontrollieren, ob Eltern und Kinder sich an das Verbot der Nutzung halten.

Gähnende Leere an der Meisterstraße in Luthe: Eltern und Kinder halten sich an das Verbot, Spielplätze zu betreten. Quelle: Rita Nandy