Wunstorf/Großenheidorn

Die Stadt hat ihre eigenen Grüngutannahmestellen nach der Corona-Pause wieder geöffnet. Sie bittet allerdings darum, auch beim Abladen von Rasen- und Grünschnitt unbedingt einen Abstand von 1,50 Meter zu anderen nicht zu unterschreiten. Auf dem Baubetriebshof am Sahlenkamp in Wunstorf ist die Abgabe montags bis donnerstags von 7 bis 16 Uhr und freitags von 7 bis 12 Uhr geöffnet. Die Außenstelle in Großenheidorn neben der Mehrzweckhalle nimmt mittwochs von 16 bis 18 Uhr nur Rasenschnitt an.

Von Sven Sokoll