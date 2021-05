Wunstorf

Misst die Stadt Wunstorf mit zweierlei Maß, was den Gebrauch von Luftfilteranlagen betrifft? Nach einer Antwort des Ersten Stadtrats Carsten Piellusch auf eine Bürgerfrage im Schulausschuss hat Ratsherr Thorben Rump (parteilos) eine entsprechende Anfrage an die Verwaltung gestellt. Zuvor hatte ein Bürger im Schulausschuss gefragt, ob die Stadt angesichts steigender Inzidenzwerte nicht doch noch Luftfilteranlagen für die Klassenzimmer anschaffen wollte.

Darauf antwortete Piellusch, dieses sei nicht geplant. Man sehe auch keinen Anlass dafür, weil sowohl Gesundheitsbehörden als auch das niedersächsische Kultusministerium keinen Mehrwert darin sähen. Allerdings hat die Verwaltung selbst in einigen Büros und Besprechungsräumen solche Geräte aufgestellt.

Luftfiltertest mit „gemischten“ Ergebnissen

Man habe die Geräte testen wollen, und „die Erfahrungen sind eher gemischt“, sagt Piellusch auf Nachfrage. Der Forschungsstand habe sich nicht geändert, seitdem die Stadt im November die Anschaffung für die Schulen abgelehnt hatte. Auch auf einer Liste von Hygienehilfsmitteln, die das Kultusministerium fördere, stünden mobile Luftfilteranlagen nur für Ausnahmefälle, etwa, wenn Räume nicht gelüftet werden könnten. „Wir gehen aber davon aus, dass die allgemeinen Unterrichtsräume in Wunstorfs Schulen alle gelüftet werden können“, sagt Piellusch weiter. „Lüften ist der richtige Weg.“

Das zeige sich auch nach dem Test einzelner Filteranlagen bei Besprechungen. „Die Anlagen werden lauter, je stärker die Belastung der Luft ist“, sagt Piellusch. Und auch in einem Raum mit einer solchen Anlage könne man nicht aufs Lüften verzichten. Man müsse vielleicht sogar befürchten, dass ein Gefühl der „Scheinsicherheit“ entstehe, und dann weniger gelüftet werde. In seinem Büro stehe keines der Luftfiltergeräte, sagt Piellusch noch.

Stadt Wunstorf setzt auf CO2-Ampeln

Die Stadt setze für die Schulen stattdessen auf die Anschaffung sogenannter CO2-Ampeln. Das sind Geräte, die die Qualität der Raumluft messen und warnen, wenn es Zeit zum Lüften ist. Bei einem Luftreinigungsgerät, das einer Schule geschenkt wurde, habe die Verwaltung auch überlegt, ob sie es einsetzen lässt. „Was, wenn es die Luft nur verwirbelt?“ Bei unterschiedlichen Raumschnitten etwa gebe es unterschiedliche Ergebnisse. „Das ist nicht ganz trivial.“

Sollte die Stadt nun, nach Ablauf des Winters, und angesichts von Test- und Impfgeschehen jetzt noch solche Geräte anschaffen, sei das „ein sicherer Schritt ins Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes“, sagt Piellusch noch. Stadtsprecher Alexander Stockum berichtet, dass die Stadt 20 Luftfiltergeräte angeschafft hat – eines steht beispielsweise im Ratssaal. „Aber man kommt um das Lüften nicht herum“, betont auch Stockum. Die Geräte schalten sich ein, wenn die Luft verbraucht ist, und sie würden lauter, je mehr sie beansprucht würden.

Inzidenz bei Schülern ist zuletzt gestiegen

Rump will nun wissen, wenn die Verwaltung die Geräte zum Test angeschafft habe, wie die Testergebnisse erhoben und ausgewertet würden, und was jetzt mit den Luftfiltern passieren soll. Aus seiner Sicht sei der Zustand an den Schulen nicht akzeptabel, fährt er fort. Im Vergleich zum Januar sei deutschlandweit die Sieben-Tage-Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen deutlich angestiegen. Rump fragt, wie die Stadt dem entgegenwirken wolle. Er will bis zur nächsten Sitzung des Schulausschusses auch wissen, wie viele Corona-Fälle es bisher an Wunstorfs Schulen gegeben hat, und wie viele Kinder nicht am Unterricht teilnehmen, weil sie die Tests nicht machen wollen. Für Niedersachsen hat das Kultusministerium Ende April Zahlen gemeldet: In der zweiten Woche mit Testpflicht an den Schulen seien rund 600 Corona-Infektionen entdeckt worden.

Seit dem Lockdown im Dezember haben in der Region Hannover nur Schülerinnen und Schüler von Grundschulen und Abschlussklassen am Präsenzunterricht teilgenommen. Die übrigen Jahrgänge sollen ab Montag, 10. Mai, wieder zur Schule kommen, dann ebenfalls abwechselnd mit jeweils halber Klassenstärke und regelmäßigen Schnelltests. Das gilt, solange der Inzidenzwert in der Region nicht dauerhaft die 165 überschreitet. Am Donnerstag lag er mit 99,6 erstmals seit langer Zeit wieder unter 100. Auch die Zahlen in Wunstorf sind wieder rückläufig: Am Donnerstag gab es dort 109 registrierte Infektionen, die Inzidenz lag bei 135,1.

