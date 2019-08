Luthe

Die Stadt Wunstorf lässt die Fahrbahnen auf dem sogenannten Luther Ohr sanieren. Das führt zur Sperrung der Auf- und Abfahrten der B 441 von und zur Adolf-Oesterheld-Straße. Die Ausbesserungsarbeiten erfolgen am Donnerstag und Freitag, 15. und 16. August. Das erfordert am Donnerstag eine Sperrung der Auf- und Abfahrt von der B 441 zur Adolf-Oesterheld-Straße aus Richtung der Anschlussstelle Wunstorf-Luthe kommend in Richtung Wunstorf.

Alle Geschäfte und Betriebe sind erreichbar

Am Freitag wird die gegenläufige Fahrtrichtung des Luther Ohrs aus Richtung Wunstorf kommend in Richtung Luthe für einen Tag gesperrt. Die Bundesstraße ist an beiden Tagen befahrbar, der Verkehr auf der Adolf-Oesterheld-Straße wird zum Teil mit Ampeln geregelt. Alle Geschäfte und Betriebe sind erreichbar und stehen den Kunden zur Verfügung. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Von Anke Lütjens