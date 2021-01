Die Stadt Wunstorf bietet in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof auch 2021 eine verlässliche Ferienbetreuung an. Das Angebot gilt für Oster-, Sommer- und Herbstferien und richtet sich vor allem an berufstätige Eltern mit Kindern im Grundschulalter. Die Anmeldung startet bereits in Kürze.