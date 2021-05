Wunstorf

Das Fahrradfahren boomt während der Corona-Pandemie. Das schlägt sich auch in den Teilnehmerzahlen beim Stadtradeln nieder. Schon vor dem Start konnte das Klimabündnis einen Rekord verbuchen. Erstmals meldeten sich mehr als 1500 Kommunen an, berichtet Mareike Hansing von der Stadtverwaltung. Auch die Region Hannover beteiligt sich mit ihren 21 Kommunen.

Radelnde können sich ab sofort anmelden

Die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung organisiert für Wunstorf die Teilnahme am Wettbewerb. Nach dem Rekordergebnis von 2020 hofft sie darauf, dass noch mehr Leute für die Auestadt kräftig in die Pedale treten. Mitmachen können Wunstorferinnen und Wunstorfer sowie Leute, die in Wunstorf arbeiten, zur Schule gehen oder Mitglied in einem Verein sind. Radelnde können sich einem Team anschließen oder selbst eins gründen. Eine Anmeldung ist ab sofort online unter www.stadtradeln.de/wunstorf möglich.

Lesen Sie auch: Was dürfen Fahrradgeschäfte im Lockdown? Und was nicht?

Stadtradelstar gesucht

Bisher haben sich 49 Radelnde in elf Teams registriert (Stand: 13. Mai). Was Hansing noch fehlt, ist ein Stadtradelstar, der seinen Autoschlüssel für den Aktionszeitraum von Sonntag, 6. Juni, bis Sonnabend, 26. Juni, abgibt. Mit dieser Sonderkategorie sollen Kommunalpolitikerinnen und -politiker motiviert werden, mit gutem Beispiel voranzugehen. Für Schülerinnen und Schüler gibt es wieder einen Sonderpreis. Es werden die aktivste Klasse sowie die Schule mit der kreativsten Aktion ausgezeichnet. Hansing sagt, sie sei gespannt, welchen Einfluss dabei die Corona-Pandemie hat. Derzeit besuchen die Kinder und Jugendlichen den Präsenzunterricht im Wechselmodell.

Von Rita Nandy