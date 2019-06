Wunstorf

Während einer Woche will die Stadt ab Donnerstag, 27. Juni, rund 60.000 Quadratmeter Fahrbahn in allen Ortsteilen ausbessern. In den vergangenen Wochen sind die beschädigten Stellen auf den 44 Straßen schon gefräst und asphaltiert worden. Als Oberfläche kommt darauf nun eine Versiegelungsschicht, in die Edelsplitt eingewalzt wird. Das gibt den Straßen eine längere Lebensdauer, außerdem werden die Fahrbahnen griffiger. Den überschüssigen Splitt soll eine Kehrmaschine in den nächsten drei Wochen wieder aufnehmen, damit er weiter verwendet werden kann. Die Stadt wird die Baustellen absichern und bittet die Autofahrer, Rücksicht zu nehmen, indem sie die Bereiche nur mit moderatem Tempo passieren.

Von Sven Sokoll