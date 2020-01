Staatsballett führt Nussknacker im Stadttheater Wunstorf auf

Wunstorf

In der Winterzeit darf Peter Tschaikowskys „Der Nussknacker“ nicht fehlen. Am Freitag, 10. Januar, gastiert das russische klassische Staatsballett unter Leitung von Konstantin Ivanov im Stadttheater, Südstraße 8. Die Aufführung in zwei Akten beginnt um 19.30 Uhr.

Die Akteure entführen die Zuschauer in eine wunderbare Welt, in der lebendig gewordene Puppen tanzen. Unter dem Druck der Spielzeugarmee weichen die bewaffneten Mäusescharen zurück. Am Ende siegt das Gute und die Liebe.

Karten sind zum Preis von 39 bis 56 Euro in der Geschäftsstelle der HAZ/NP, Mittelstraße 5, erhältlich sowie im Internet auf www.eventim.de und www.reservix.de.

Von Rita Nandy