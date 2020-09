Wunstorf

Entgegen der Ankündigung im Gemeindebrief feiert die Kirchengemeinde St. Johannes am Sonntag, 13. September, um 16 Uhr einen Gottesdienst zur Woche der Diakonie im Diakonisch-Kirchlichen Zentrum, Albrecht-Dürer-Straße 3a. Im Anschluss an den Gottesdienst wird der diakonische Laden der Gemeinde in der Ladenzeile am Barnemarkt offiziell eröffnet.

In dessen Räumen ist die Gemeindebücherei untergebracht. Außerdem dient er als Treffpunkt für einige Gruppen. Besucher haben die Möglichkeit, den Laden zu besichtigen. Diese Feier endet gegen 18 Uhr. Alle Hygieneregeln sind zu beachten.

Von Anke Lütjens