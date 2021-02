Wunstorf

Die AG Kinder und Jugend der Kirchengemeinde St. Bonifatius gestaltet für die Fastenzeit ein Angebot für Kinder und Familien. An Aschermittwoch hat der Fastenweg als Vorbereitung auf das Osterfest begonnen. Verschiedene Stationen können erkundet und bespielt werden. Dazu sind Groß und Klein eingeladen. Die Gemeinde plant, an jedem weiteren Mittwoch eine zusätzliche Station aufzubauen. So können sich die Besucher an Ostern von allen Angeboten inspirieren lassen. Kinder können mit ihren Eltern basteln, Geschichten zur Fastenzeit hören, Materialien für einen Ostergarten erhalten und vieles mehr.

Hungertuch hängt in Kirche

Auch das neue Hungertuch mit dem Titel „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ hängt seit Aschermittwoch in der Kirche. Es wirkt wie ein Röntgenbild. Doch wer genau hinschaut erkennt die schwarzen Linien, die einen Fuß darstellen. Die Künstlerin, Lilian Moreno Sánchez, zeigt damit, dass es Veränderungen und Zeiten des Aufbruchs gibt. Menschen blicken nicht nur hinaus ins Weite und schöpfen Kraft für einen Neubeginn, sie gehen auch los und wagen den ersten Schritt. Das Hungertuch und die Fastenzeit sind für Christen Zeichen des Aufbruchs: „Geh los! – Mach dich auf den Weg!“

Die Kirche an der Hindenburgstraße ist tagsüber geöffnet, auch außerhalb der Gottesdienste. So kann jeder für sich entscheiden, wann er kommen will und die Abstands- und Hygieneregeln gut einhalten. Weitere Informationen finden Interessierte auf: www.st-bonifatius-wunstorf.de

Von Melanie Dittmann