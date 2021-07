Idensen

Der MTV Idensen besteht in diesem Jahr 111 Jahre. Das geplante große Party-Wochenende muss wegen der Corona-Pandemie auf den nächsten Sommer verschoben werden. Trotzdem lässt es sich der Verein nicht nehmen, die Festivitäten bereits in diesem Jahr zu starten – nur eben in kleinerem Rahmen und unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln.

Kinder können sich austoben

Los geht es am Freitag, 9. Juli, um 19.11 Uhr, auf dem Sportplatz in Idensen mit einer offiziellen Feierstunde. Am Sonnabend, 10. Juli, geht es dann ab 15.11 Uhr sportlich und traditionell zu. Dann lässt der MTV Großfeldhandball wieder aufleben und auch die Kinder können sich bei verschiedenen Beach-Spielen ordentlich austoben.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, bei Gegrilltem und Kaltgetränken mit dem MTV ein paar schöne gemeinsame Stunden zu verbringen. Pünktlich zum 111. Geburtstag erstrahlen auch die Ortseingangsschilder in neuem Glanz. Diese haben Mitglieder des MTV in vielen Stunden Arbeit aufwendig restauriert. Der Ortsrat stellte das Geld dafür bereit.

Von Anke Lütjens