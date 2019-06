Wunstorf

Seit zwei Jahren gilt auf Wunstorfer Spielplätzen die Regelung, dass sie bis 22 Uhr genutzt werden dürfen. Mit dieser nach Angaben der Verwaltung benutzerfreundlichen Bestimmung möchte die Stadt vor allem Kindern, Jugendlichen und jungen Heranwachsenden die Möglichkeit geben, die Spielplätze bis zum Eintritt der Nachtruhe nutzen zu können. Die Nachtruhe sei jedoch im Sinne eines guten Miteinanders und gegenseitiger Rücksichtnahme unbedingt einzuhalten, betont Stadtsprecher Alexander Stockum.

Grund für die erneute Information ist nach Angaben der Stadt die Beschwerde eines Anwohners der Emanuel-Grund-Straße im vergangenen Jahr. Demnach hatten Jugendliche in den Sommerferien 2018 die Skateranlage länger genutzt und sich laut unterhalten. Da die Sommerferien bevorstehen und die Jugendlichen sich länger draußen aufhalten, weist die Stadt nochmals auf die Einhaltung der Regelung hin.

Auch Polizei soll auf Regeln achten

„In Zusammenarbeit mit dem Jugendparlament möchte die Stadtverwaltung nachdrücklich auf die Beachtung der Spielplatzregeln und die bis 22 Uhr begrenzte Nutzung hinweisen“, heißt es in der Mitteilung. Das werde in Zukunft auch häufiger kontrolliert. „Wir haben außerdem die Polizei für das Thema sensibilisiert“, sagte Stockum. Die Regelung gelte auch für den beliebten Spielplatz und die Skateranlage an der Emanuel-Grund-Straße.

Von Anke Lütjens