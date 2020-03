Wunstorf

Geschichten über Klagen, Sorgen und Ängste der Menschen schreiben wir in der Redaktion derzeit zuhauf. Das Coronavirus stellt jeden vor Herausforderungen, die alles andere als angenehm sind. Ob sich diese hübsche kleine Episode aus dem Leben unserer Leserin Heike Andreeßen aber ohne Corona ereignet hätte, ist fraglich.

„Ich war heute Nachmittag bei wunderschönem Frühlingswetter in Höhe Wunstorf mit meiner Hündin am Kanal spazieren. Aus einem verwilderten Gelände neben dem Kanal erklang eine wunderschöne Melodie. Im Unterholz an einem Bächlein stand jemand und spielte – vermutlich – auf einer Blockflöte. Das war einfach zauberhaft und ließ mich für diesen Moment die augenblicklich so schwierige Situation vergessen.“

Von Markus Holz