Großenheidorn

Mit kräftigen Finanzspritzen will der Sparkassen-Sportfonds nach dem Corona-Jahr insbesondere die Jugendarbeit der Sportvereine in der Region fördern. Jüngstes Beispiel: Mit 1500 Euro beteiligt sich die Einrichtung an einem Segelboot für den Nachwuchs des Segler-Vereins Großenheidorn. Das sportliche Boot vom Typ Laser ist besonders gut für Jugendliche geeignet, die aus der Anfängerklasse Optimist heraus gewachsen sind.

Gebrauchtes Boot ist regattatauglich

Der Verein hat eine stattliche Jugendabteilung mit rund 60 Kindern und Jugendlichen, die von der Bucht im Ostenmeer aus das Segeln erlernen und trainieren. Entsprechend voll ist das „Opti“-Regal. Doch an Booten für die rund 25 älteren und größeren Jugendlichen mangelte es noch – nicht jede Familie kann sich ein eigenes leisten. Der Nennwert des gebrauchten Boots, das Jugendwartin Tina Buch organisiert hat, liegt bei rund 3000 Euro, wie sie sagt. Dafür ist es bestens in Schuss und auch regattatauglich. Einige junge Talente aus dem Verein verfolgten durchaus ehrgeizige sportliche Ziele, merkt der Vorsitzende Jürgen Tempel an.

Der Sportfonds schüttet regelmäßig stattliche Summen an Fördergeld an Sportvereine aus – in diesem Jahr fördere er 85 kreative und zukunftsweisende Projekte mit einer Gesamtsumme von 102.310 Euro, sagt Martin Fritzen, Vertriebsdirektor der Sparkasse Hannover für Garbsen und Wunstorf. Bewerbungsschluss für die Zuschüsse ist an zwei Terminen im Jahr – der nächste ist der 30. September.

Von Kathrin Götze