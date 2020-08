Steinhude

Die Temperaturen steigen und der Tourismus kommt auch in Wunstorf-Steinhude wieder langsam in Fahrt. Und so öffnet auch in diesem Jahr wieder das Sommeratelier in der Kunstscheune Steinhude seine Türen für das kunstinteressierte Publikum. Elf Künstler präsentieren eine breite Palette an Kunst und Kunsthandwerk in der gleichnamigen Ausstellung „ Sommeratelier“ in der Kunstscheune, Meerstraße 9.

Erfolgreiches Konzept bleibt

„Die Ausstellung erfreut sich schon seit Jahren großer Beliebtheit. Jährlich kommen mehrere 1000 Besucher“, sagt Keramik-Künstlerin Ilona Schröder von der Keramikwerkstatt Terra in Auhagen. Sie ist eine der Ausstellerinnen. Schröder übernimmt außerdem die Organisation der Ausstellung. Es gibt ihrer Ansicht nach keinen Grund, an dem erfolgreichen Konzept etwas zu ändern. Da viele Menschen in Steinhude Urlaub machen oder einen Ausflug dorthin unternehmen, verbinden die meisten das auch mit einem Besuch in der Kunstscheune, sagt sie.

Blaue Reihe: Ilona Schröder bringt ihre Keramiken nach Steinhude ins Sommeratelier. Quelle: privat

Künstler sind auch anwesend

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 30. August, zu sehen. Während der gesamten Zeit sind die Künstler und Kunsthandwerker abwechselnd anwesend. Sie beraten die Besucher oder lassen sich bei der Arbeit über die Schulter schauen. Ebenfalls mit dabei ist Unicef, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Vertreter des Hilfswerkes verkaufen Postkarten und informieren über ihre Arbeit.

Erika Heinemann aus Halle in Westfalen stellt Acrylmalerei aus. Holzobjekte bietet Karl-Ludwig Gellermann aus Auetal an. Textile Unikate präsentieren Elke Sielemann-Krause, Conny Krüger-Schütte und Anke Struck. Dazu gehören Jacken, Ponchos, Kleider, Oberteile und Hüte aus unterschiedlichen Materialien. Tanja Rödenbeck und Anke Priesemann fertigen Schmuck. Renate Ellereit-Laube hat ihre Serie Korkenköpfe aufgebaut. Diese dienen als originelle Flaschenverschlüsse. Außerdem gibt es Seifenkunst von Tanja Claußen sowie Filzunikate von Ruth Jürging zu sehen.

Elf Künstler stellen ihre Arbeiten in der Kunstscheune Steinhude aus. Quelle: privat

Der Eintritt zur Ausstellung ist frei

Die Kunstscheune ist montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet, sonnabends und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist dank der Unterstützung der Stadt Wunstorf, des Verkehrsvereins Steinhude und der Steinhuder Meer Tourismus GmbH frei.

Die Ausstellung findet unter Einhaltung der coronabedingten Hygieneregeln statt. Daher besteht in der Ausstellung Masken- und Abstandspflicht. Zeitgleich dürfen sich nur acht Besucher in der Kunstscheune aufhalten.

Von Anke Lütjens