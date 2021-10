Liethe/Blumenau

Niedersachsens Landwirte erzeugen nach Angaben des Landvolks Niedersachsen in diesem Jahr auf 115.400 Hektar fast 50 Prozent der Kartoffeln in Deutschland. Unter den Produzenten sind auch die Landwirte Torben Wegener und Hannes Koch aus Liethe. Wegener liegt mit der Ernte in den letzten Zügen und erntet derzeit Äcker in der Nähe von Poggenhagen ab. „Bloß kein Regen. Das ist nicht gut für die Kartoffeln“, bangt Wegener. Bio-Landwirt Rudolf Speckhan aus Blumenau baut ebenfalls Kartoffeln an.

Helfer sortieren die Knollen von Hand

Wegener nutzt seinen eigenen Maschinenpark für die Ernte. Der Kartoffelroder zieht die Feldfrüchte aus der Erde und befördert sie auf die Maschine, wo die Kartoffeln von Hand sortiert werden. „Grüne oder faulige Kartoffeln werden von den Helfern auf dem Roder gleich aussortiert“, sagt Wegener. Er baut auf 25 Hektar Land Kartoffeln an. Sein Kollege Hannes Koch von Kochs Gemüsescheune nutzt rund 200 Hektar für die Kartoffeln, die er direkt an Supermarktketten vermarktet.

Der Roder zieht die Kartoffeln aus der Erde, die Helfer auf der Maschine sortieren sie von Hand. Quelle: Anke Lütjens

Landwirt ist mit Ernte zufrieden

Die Ernte beginnt normalerweise im März/April mit der Sorte Annabelle. „In diesem Jahr haben wir schon Ende Februar begonnen“, erzählt Wegener – das war wegen des milden Winters möglich. Den Sommer über erntet die Landwirtsfamilie die Sorte Glorietta. Jetzt im Herbst sind die Sorten Alexandra, Bellana und Madeira sowie die rotschalige Laura an der Reihe. „Es ist eine normale Ernte, ich bin zufrieden. Wichtig ist, dass die Qualität gut ist“, sagt der Landwirt. Drei Lastwagenladungen seiner Kartoffeln hat er sogar nach Tschechien exportiert. „Während wir im Westen eher festkochende Sorten bevorzugen, sind es im Osten eher die mehlig kochenden Kartoffeln“, verrät Wegener.

Kartoffeln sind in Hofläden erhältlich

Die Kartoffeln bietet Familie Wegener ebenso wie die Kochs im eigenen Hofladen an. Auch der Blumenauer Gemüsebauer Rudolf Speckhan verkauft selbst erzeugte Bio-Kartoffeln im Hofladen. Wegeners Knollen werden in Säcken zu 2,5, fünf und 12,5 Kilogramm verkauft. „Der größte Teil geht an die Genossenschaft Zentralheide, unseren Handelspartner“, erläutert Wegener. Die Genossenschaft vermarktet die Knollen an einen Abpackbetrieb, der wiederum die Supermärkte beliefert.

„Die Kartoffel ist für uns wie die Traube für den Winzer. Die Eigenschaften und der Geschmack sind für mich wichtig“, betont Wegener. Die Kunden schätzten schöne gelbe Farbe, mittlere Größe und eine möglichst rundliche und makelfreie Form. Früher hätten die Leute Kartoffeln noch selbst in der Kiste in kühlen, trockenen und gut belüfteten Kellern für den Winter eingelagert. Die Mühe mag sich heute kaum noch jemand machen – daher muss der Landwirt selbst mehr einlagern.

Wegener bewahrt die Ernte nun bei 13 bis 15 Grad Knollentemperatur in klimatisierten Hallen auf. „Die Halle wird bis Sonntag voll und wird dann geschlossen. Ab November kühlen wir auf 4,5 Grad herunter“, sagt der Landwirt. Die Höhe der Temperatur richte sich nach der sensibelsten Sorte – Frost mögen Kartoffeln nicht, sonst leidet der Geschmack.

Das Rezept: Bruschetta-Kartoffeln Probieren Sie doch mal Bruschetta-Kartoffeln aus. Die Zutaten: sechs mittelgroße festkochende Kartoffeln, zwei Tomaten, 35 Gramm grüne Oliven (mit Paprika gefüllt), zwei Lauchzwiebeln, 125 Gramm Mozzarella, 75 Gramm Gouda, eine Knoblauchzehe, Salz, getrockneter Oregano, Pfeffer und Fett fürs Backblech. Kartoffeln gründlich waschen und bissfest kochen. Kartoffeln abgießen, kurz abschrecken und längs halbieren. Tomaten waschen, putzen, vierteln und entkernen. Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden. Oliven abtropfen lassen und in Scheiben schneiden. Lauchzwiebeln putzen und waschen. Hellen und dunklen Teil getrennt in Ringe schneiden. Knoblauch schälen und fein hacken. Kartoffelhälften auf ein gefettetes Backblech legen. Mit Tomaten, Oliven, Knoblauch und hellen Lauchzwiebelringen bestreuen. Mit Salz, Oregano und Pfeffer würzen. Mozzarella abtropfen lassen. Gouda und Mozzarella raspeln und über die Kartoffelhälften streuen. Kartoffeln im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 °C/ Umluft: 175 °C/ Gas: Stufe 3) auf oberer Schiene 15 bis 20 Minuten goldbraun backen. Kartoffeln herausnehmen, mit grünen Lauchzwiebelringen bestreuen und sofort servieren. Dazu passt ein Salat.

Je weniger Temperaturschwankungen es gibt, desto länger ist die Kartoffel haltbar. „Wir gaukeln ihr quasi eine Winterstarre vor, um die Keimung zu bremsen“, erläutert Wegener, der Wert darauf legt, dass seine Knollen nicht chemisch behandelt werden. Bevor die Kartoffeln aus der Halle kommen, erwärmt der Erzeuger sie zunächst auf 8 Grad, damit der Kontrast nach außen nicht zu groß wird. Nach dem Sortieren werden sie abgepackt, der Rest wird mit dem Laster lose abgeholt.

Anbaufläche für Kartoffeln ist rückläufig

Außer Kartoffeln baut Familie Wegener Getreide wie Weizen und Roggen, Raps, Zuckerrüben und Gemüse an. Dazu zählen unterschiedliche Sorten Kohl, Porree, Kürbis und Zucchini. Auch Blumen und Kräuter sind im Angebot, ähnlich wie bei den Kollegen in Blumenau und Liethe.

Es war ein gutes Erntejahr für Niedersachsens Kartoffelproduzenten. Torben Wegener aus Liethe holt die letzten Kartoffeln der Saison aus einem Acker bei Poggenhagen.

Deutschlandweit werden 2021 nach vorläufigen Angaben der Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft (AMI) auf gut 259.000 Hektar Kartoffeln angebaut. Das bedeutet einen Rückgang der Anbaufläche um 4,2 Prozent gegenüber 2020. „Auch Niedersachsens Anbaufläche für Kartoffeln ist gegenüber 2020 um fast 7000 Hektar geschrumpft“, sagt Thorsten Riggert vom Landvolk – zuletzt waren es hierzulande 122.200 Hektar. In den trockenen Jahren bleiben die Knollen klein, der Aufwand für Beregnung steigt. Und die mangelnde Nachfrage der Gastronomie im Corona-Jahr tat ihr Übriges.

Von Anke Lütjens