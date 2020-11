Wunstorf

Die Kultur steht erneut still. Veranstalter müssen ihre geplanten Konzerte, Lesungen oder Tanzvergnügen absagen. Doppelt hart trifft es Gastronomen, die im November durch den Teil-Lockdown auch noch die Türen ihrer Restaurants und Kneipen schließen müssen.

Teil-Lockdown war für Gastwirt ein Schock

„Der erste Lockdown war ein ziemlicher Schock für uns – genau wie für viele andere“, sagt Tim Meuter vom Filou in Steinhude. Kaum jemand dürfte es für möglich gehalten haben, dass ein Betrieb geschlossen werden könnte ohne die Verantwortung des Betreibers. Der Gastwirt hat eine Spendenaktion gestartet. Gäste und Freunde unterstützten ihn mit Geldspenden und aufmunternden Worten. Die Zeit im Frühjahr hat er zudem genutzt, um lang aufgeschobene Renovierungsarbeiten zu erledigen.

Geburtstagsfeiern und Konzerte fallen aus

Die Freude, die Kneipe wieder öffnen zu dürfen, währte nur kurz. „Viele unserer Gäste waren und sind bis heute sehr vorsichtig“, sagt Meuter. Die Kartenspieler seien weggeblieben, weil Treffen nur mit einem weiteren Haushalt erlaubt waren und sich nicht alle aus der Gruppe trauten. „So lief der Sommer zwar einigermaßen gut, aber es fehlten die Umsatzspitzen, die sonst durch größere Gruppen, Geburtstagsfeiern oder eben durch die Konzerte erreicht wurden.“

Im Steinhuder Filou steht das Publikum sonst meist dicht gedrängt. Quelle: Christiane Lange-Schönhoff (Archiv)

Rund zehn bereits geplante Konzerte mussten bislang ausfallen. Neue Musiker wurden nicht verpflichtet. „Da ziemlich schnell klar war, dass unsere für die intime Atmosphäre auf kleinem Raum bekannten Konzerte in der nächsten Zeit kaum durchführbar sind“, so Meuter. Auch private Feiern wurden abgesagt. „Aber gerade die Konzerte fehlen uns besonders. Sie waren immer die Höhepunkte zwischen dem normalen Kneipenbetrieb.“

Das Filou bleibt eine Musikkneipe

Der Kneipier und Konzertveranstalter ist sich sicher, dass die Gastronomie nach dem Lockdown-Light wieder die letzte Branche sein werde, die öffnen dürfe. Und auch nur unter strengen Regeln. Schon für das nächste Jahr zu planen hält er für „völlig utopisch“. Fest steht auf jeden Fall: „Sobald es wieder möglich und sicher ist, wollen wir Künstlern und Künstlerinnen auch wieder die Möglichkeit geben, aufzutreten, sich zu präsentieren und für ihren Lebensunterhalt zu sorgen.“ Dann solle es möglichst auch deutlich mehr Konzerte geben. „Das sind wir unseren Freunden, Musikern wie auch den zahlreichen Gästen, die ihre kleine Musikkneipe bislang unterstützt haben, schuldig.“

Aus der Corona-Pandemie zieht Meuter berufliche Konsequenzen. Er habe den Teil-Lockdown genutzt, um sein zweites Standbein, einen Job in einer Internetagentur, den er bereits seit Längerem ausübe, in den Vordergrund zu stellen.

Keine glückliche Stunde im Küsters Hof

Auf der Homepage von La Sol Events sind für November mehrere Termine gestrichen. Die Tanzparty im Küsters Hof ist abgesagt. Die Gruppe GlasBlasSing wollte dort mit ihrer Flaschenmusik und ihrem Programm Happy Hour für glückliche Momente sorgen. Für Sonnabend, 12. Dezember, ist der Nachholtermin von Bernd Stelter im Stadttheater geplant. Zu Planungen und seine Erfahrungen während des Lockdowns hat sich Gastronom und Konzertveranstalter Adis Bajric auf Nachfrage nicht geäußert.

Dittmar Bachmann ist zu Gast im Cantera

Das Hotel Cantera by Wiegand hatte erst im Sommer mit kulturellen Veranstaltungen und monatlichen Hutkonzerten gestartet. Nun muss Cantera-Chef Dennis Wiegang im November nicht nur sein Hotel und Restaurant schließen. Auch der für November geplante Auftritt einer Harfenistin fällt wegen des Teil-Lockdowns aus. „Ich hoffe noch, dass Dittmar Bachmann auftreten kann“, sagt Wiegand. Am Freitag und Sonnabend, 4. und 5. Dezember, möchte der Comedian das Publikum in Wunstorf zum Lachen bringen.

Dittmar Bachmann hat sein Kommen für Anfang Dezember im Cantera in Wunstorf zugesagt. Quelle: privat

