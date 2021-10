Wunstorf

Mit einem Hinweis auf Smartphone-Warnapps wie Katwarn oder Nina will die Stadt Wunstorf ihre Bürger anregen, sich in der bevorstehenden Herbststurm-Saison auf elektronischem Weg auf dem Laufenden zu halten. Die Apps könnten ihre Nutzer vor drohenden Katastrophen in ihrer Region warnen, empfiehlt Stadtsprecherin Lisa-Marleen Schmitz. Sie informierten beispielsweise bei Unwetter, Industrieunfall, Überschwemmung oder Großbrand. Auch hinsichtlich der Verbreitung neuartiger Infektionskrankheiten könnten sie nützlich sein.

Das sind die bekanntesten Warn-Apps

„Nina“ steht für Notfall-Informations- und Nachrichten-App, sie wird betrieben vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die Hinweise lassen sich auf lokale Angaben einstellen, zusätzlich gebe es allgemeine Tipps zum Verhalten bei Notfällen. Die „Katwarn“-App des Fraunhofer Instituts für offene Kommunikationssysteme warnt vor verschiedenen Gefahren wie etwa Großbränden oder Unwettern. Die App lässt sich auf bis zu sieben Standorte lokal einstellen und verwendet Informationen von Organisationen wie Polizei, Feuerwehr oder Katastrophenschutz.

Sirenen dienen zur Alarmierung der Feuerwehr

Die 37 aktiven Sirenen im Stadtgebiet seien aktuell nicht auf Warnungen an die Bevölkerung eingestellt, heißt es auf Nachfrage aus dem städtischen Fachdienst Ordnung und Sicherheit. Sie dienen aktuell zur zentralen Alarmierung der Feuerwehren – zusätzlich zur digitalen Funkalarmierung, an die die Mitglieder bereits angeschlossen sind. In jedem Stadtteil sind Sirenen vorhanden. In ruhigen Zeiten kennen die meisten den monatlichen Testlauf, der sonnabends um 12 Uhr ertönt.

Allerdings gebe es Pläne, auch die Sirenen künftig wieder als Warnmittel für die Bevölkerung einzusetzen, berichtet der Mitarbeiter. Eine Arbeitsgruppe der Region Hannover beschäftige sich bereits mit den Vorbereitungen. Aktuell sind nicht alle zentral ansteuerbar, wie sich spätestens am bundesweiten Warntag im September 2020 zeigte – das sollten sie voraussichtlich aber wieder werden. Sobald es soweit sei, würden die Bürger auch über die jeweiligen Signale und ihre Bedeutung informiert.

Von Kathrin Götze