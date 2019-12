Wunstorf

Das Konzert des Chores Singin’ Friends am Sonntag, 15. Dezember, um 15 Uhr in der Petruskirche Steinhude ist restlos ausverkauft. Doch die Nachfrage ist nach Angaben von Chorleiter Michael Hoppmann ungebrochen. Daher haben die Sänger sich entschlossen, ein Zusatzkonzert zu geben. Das beginnt am Donnerstag, 19. Dezember, um 19.30 Uhr in der Stadtkirche. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten an der Abendkasse kosten 5 Euro.

Von Anke Lütjens