Damit die historische Sigwardskirche auch in der Corona-Krise genutzt werden kann, hat der Kirchenvorstand beschlossen, sie unter Aufsicht und mit Zutrittsbeschränkungen wieder zu öffnen. Ab sofort wird die Kirche im wöchentlichen Wechsel für ein stilles Gebet oder Führungen geöffnet.

Am Sonntag, 28. Juni, wird die Kirche von 16 bis 18 Uhr zum Gebet geöffnet – und dann alle zwei Wochen wiederholt. Beim Besuch ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Alle weiteren Informationen und Ansprechpartner sind auf den Internetseiten der Kirche unter www.kirche-idensen.de und www.sigwardskirche. de zu finden. Wer eine Führung machen möchte, wird geben, sich per E-Mail an Rolf.Herrmann@sigwardskirche.de oder Joerg.Mecke@sigwardskirche.de anzumelden.

Gottesdienste sind vorerst nur auf der Wiese vor der Sigwardskirche möglich.

