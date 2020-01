Set Musical Company bietet Musicalhits im Stadttheater

Wunstorf

Eine Reise voll neuer Hits und geschätzter Evergreens bietet die Musical Night in Concert am Sonntag, 12. Januar, im Stadttheater, Südstraße 8. „Stars. Hits. Live. Das Original!“ heißt es ab 19 Uhr. Axel Törber, Geschäftsführer der Set Musical Company verspricht auf der Homepage: „Mehr Musical geht nicht.“ Unter der Regie der Hauptdarstellerin der Hamburger Erfolgsproduktion „Das Phantom der Oper“, Colby Thomas aus New York, erwartet das Publikum ein mitreißendes Musicalerlebnis.

Karten sind in der Geschäftsstelle der HAZ/NP, Mittelstraße 5, erhältlich. Sie kosten zwischen 40 und 45 Euro.

Von Rita Nandy