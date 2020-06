So hart trifft Schützenvereine und Kompanien die Corona-Krise

Wunstorf

Abgesagte Wettbewerbe, kein Schützenfest und kein geselliges Beisammensein: Das hat die Schützenvereine und Kompanien hart getroffen. Die Einnahmen aus dem Getränkeverkauf brechen weg. Dadurch gerät auch manche geplante Investition ins Wanken.

Schützenverein schiebt Investition in neue Heizung um ein Jahr

Auf rund 2000 Euro schätzt Ingo Hahne, Vorsitzender des Schützenvereins Kolenfeld, die Verluste durch die Corona-Krise. Eigentlich sollte das Vereinsheim eine neue Heizung erhalten. „Das verschieben wir um ein Jahr“, sagt Hahne. Zum Glück habe der Verein bereits in den vergangenen Jahren Rücklagen gebildet: So konnte er während des Lockdowns fast 3000 Euro in eine neue Schalldämmung des Schießstandes investieren. Zudem seien keine Kosten für das Schützenfest angefallen. „Wir haben uns schon sehr früh für eine Absage entschieden“, berichtet der Vorsitzende.

Anzeige

Um Geld in die Vereinskasse zu bekommen, hofft Hahne auf weitere Lockerungen. Im Herbst steht das Oktoberfest an. Dann könnten auch die Könige ihre Ketten vor großem Publikum abgeben. Nach Voranmeldung können die Schützen an drei Tagen in der Woche auch wieder auf Scheiben zielen, müssen nach dem Training aber umgehend die Anlage verlassen. „Das Fachsimpeln entfällt“, bedauert Hahne.

Weitere NP+ Artikel

Die Schützen hätten nächstes Wochenende mit Vereinen, Institutionen und Kolenfeldern ihr Schützenfest gefeiert. Nun hoffen sie, dass das Oktoberfest stattfinden kann. Quelle: Rita Nandy (Archiv)

Einnahmen aus Vermietung des Schützenheims fallen weg

Auf ein baldiges geselliges Beisammensein hofft auch Rainer Ahrendt, Vorsitzender der Wunstorfer Schützengesellschaft. Das gemeinsame Eisessen solle stattfinden. Auch sei für September mit den Jugendlichen eine Fahrt zum Heidepark geplant. Die Schützengesellschaft mit ihren 230 Mitgliedern leidet finanziell vor allem darunter, dass sie ihr Vereinsheim nicht vermieteten kann. Insgesamt rund 700 Euro gehen dadurch verloren. Die angesparten Reserven geben die Schützen nächsten Monat für die Dachsanierung aus. Zudem benötigen sie noch einen neuen Kühlschrank und eine neue Reinigungsmaschine.

„Die Mitgliedsbeiträge kann ich nicht erhöhen“, sagt Ahrendt. Der Verein könne froh sein, wenn die Mitglieder ihm die Treue halten, und Nachwuchs zu finden sei schwer. „Das Traditionsbewusstsein in der Gesellschaft ist nicht mehr vorhanden“, bedauert der 74-Jährige. Zudem habe der Schießsport mit Vorurteilen zu kämpfen. „Wir bilden keine Krieger aus“, betont er. Vielmehr verlange der Sport viel Disziplin und Körperbeherrschung.

Zumindest der Jugendschützenkönig und der Schützenkönig soll in diesem Jahr in Luthe ausgeschossen werden. Quelle: Rita Nandy

Luther wollen Jugendkönig und Schützenkönig ausschießen

Das Freihandschießen können die Luther bereits seit einiger Zeit wieder trainieren. Der eine Stand sei teilüberdacht und zählt damit zu den Außensportanlagen. Aber auch drinnen sei wieder geöffnet, berichtet Torsten Faltinat, Vorsitzender des Luther Schützenvereins. Wenn die ehrenamtlichen Mitarbeiter zustimmen, könnte ab Ende nächster Woche auch wieder der Getränkeausschank beginnen. „Wir besitzen eine Gaststättenlizenz“, sagt Faltinat.

Durch die abgesagten Landes- und Bundesmeisterschaften macht er sich auch Sorgen um die Motivation des Nachwuchses. „ Moritz Faltinat schießt im Kader, und Melina Rehberg ist auch sehr gut. Es wären schlimm, wenn sie die Lust verlieren.“ Daher soll auf jeden Fall auch in diesem Jahr um die Scheiben des Jugendschützenkönigs und des Schützenkönigs geschossen werden.

Der Schießstand ist bereits technisch auf dem neuesten Stand. Ob nun die Maler- und Putzarbeiten in Angriff genommen werden, hänge mit der Dauer der Corona-Krise zusammen. Als einzigen Zuschuss für den laufenden Betrieb bekomme der Verein Geld aus den Ortsratsmitteln. „Wir werden von der Stadt alleine gelassen“, ärgert sich Faltinat. Das sei in anderen Kommunen anders.

Kompanie benötigt Spenden für Jubiläumsfeier

Die Oststadtkompanie hat durch den Ausfall des städtischen Schützenfestes keine Einnahmen, aber auch keine Ausgaben, berichtet Kompaniesprecher Nils Hasenbein. „Mir tun die Schausteller leid.“ Beim Schützenfest wären allerdings auch Spenden gesammelt worden für die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 50. Geburtstag im nächsten Jahr. Die Schießsportgruppe hingegen verzeichnet durch den ausgefallenen Getränkeverkauf Verluste. Zum Glück konnte noch auf die Ehrenscheibe geschossen werden – diese werde nun im nächsten Jahr überreicht.

Lesen Sie auch

Von Rita Nandy