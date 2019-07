Luthe

Stella Isernhagen zeigt stolz ihre Medaille und reckt den Daumen in die Höhe. Die zehnjährige von der Grundschule Luthe hat beim bundesweiten Mathematik-Wettbewerb Pangea für die Klassenstufen 3 bis 10 einen großen Erfolg für sich verbuchen können. Sie belegte im Regionsfinale in Hamburg den siebten Platz und im bundesweiten Vergleich erreichte die Viertklässlerin den 40. Platz. Insgesamt nahmen rund 11.000 Schüler an der Vorrunde teil. Etwa 500 pro Jahrgang haben sich für die Zwischenrunde qualifiziert, darunter auch ein Mitschüler aus dem dritten Jahrgang.

Stellas Familie ist stolz

Ende Mai bekam Familie Isernhagen von der Mathelehrerin ihrer Tochter Bescheid, dass Stella beim Regionalfinale in Hamburg antreten darf. Das fand in einem Hörsaal der Erziehungswissenschaften an der Universität Hamburg statt. Dort musste Stella eine Stunde lang Aufgaben aus den Bereichen Kombinatorik, logische Zahlenreihe, Wahrscheinlichkeit, Würfelnetze sowie Waage und Gewichte lösen. „Wir gratulieren zu den großartigen Leistungen und wünschen weiterhin viel Spaß und Erfolg in der Schule und an der Mathematik“, heißt es im Text der Urkunde. Auch die Grundschule Luthe hat Stella in einem Forum geehrt.

Von Anke Lütjens