Bokeloh

Gruppen dürfen sich in Gemeindehäusern nicht treffen. Das schaffe Möglichkeiten, meint Bokelohs Pastorin Susanne von Stemm und denkt jetzt an Jugendliche. In ihrer Gemeinde können sich Schüler leer stehende Räume zum störungsfreien Lernen sichern.

Susanne von Stemm hat es an ihren eigenen Kindern beobachtet: Sich im Homeschooling selbst zu motivieren, gar konzentriert zu arbeiten, fällt schwer. Ein Video, ein Chat mit Freunden, ein gutes Buch. Zuviel Ablenkung ringsum. So kam sie auf die Idee, die freien Kapazitäten im Bokeloher Gemeindehaus zu nutzen.

Freies WLAN inklusive

Jugendliche ab der fünften Klasse dürfen sich bei ihr melden, wenn sie einen Platz suchen, an dem sie ungestört lernen wollen. Das Angebot ist kostenlos, mehrere Räume stehen zu diversen Zeiten zur Verfügung. Freies WLAN ist auch vorhanden.

Schüler und Eltern können sich Termine unter Telefon (05037) 9696655 oder per E-Mail an susanne.vonstemm@evlka.de geben lassen.

Von Beate Ney-Janßen