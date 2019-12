Jahr für Jahr wird bundesweit, so auch in Wunstorf, an die Ermordung der Juden gedacht. Gleichzeitig würden jedoch in Deutschland zunehmend Juden beleidigt und angegriffen. „Sie müssen, wie der Anschlag in Halle gezeigt hat, gar wieder um Leib und Leben fürchten. Der braune Ungeist gewinnt zunehmend an Raum. Hass und Gewalt breiten sich aus“, schreibt Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt. Dem müsse man sich widersetzen. „Wir sind verpflichtet, dazu beizutragen, dass sich Juden in Deutschland wohlfühlen und ein angstfreies Leben führen können“, sagt Eberhardt.

Daher hat sich die Stadt Wunstorf entschlossen, ihr Gedenken an die Wunstorfer Juden am Montag, 16. Dezember, um einen Programmpunkt zu erweitern. Michael Fürst, Vorsitzender des Landesverbands der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen, wird über das Thema „Deutsche Juden oder nur noch Juden in Deutschland angesichts eines neuen braunen Terrors?“ ab 14.30 Uhr in der Abtei, Wasserzucht 1, sprechen. Um 15 Uhr folgt die Kranzniederlegung am Mahnmal.