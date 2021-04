Wunstorf

Schottergärten gelten als besonders pflegeleicht. „Die Flächen sind jedoch ökologisch wertlos und wenig nachhaltig“, kritisiert Frank Hessing, Sprecher der Ortsgruppe Wunstorf des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Insekten, Vögel und andere Gartentiere finden weder Nahrung noch Lebensraum. Regenwasser könne nicht oder nur schwer versickern. Die Steine heizten sich auf und geben die Wärme an die Umgebung ab.

BUND plant Infoveranstaltung über Naturgärten

„Schotterflächen lassen sich auch ohne viel Aufwand wieder in naturnahe Flächen umwandeln“, schreibt Hessing. Wie sich Gärten entsprechend gestalten lassen, darüber möchte der Ortsverband bei einer Veranstaltung informieren. Wer sich dafür interessiert, kann sich per E-Mail an f.hessing@web.de anmelden. Ein Termin steht allerdings noch nicht fest.

Neuanlage von Schottergärten ist verboten

Die negativen Auswirkungen der Schottergärten haben zu einer Änderung in der niedersächsischen Landesbauordnung geführt. Eigenheimbesitzer dürften keine Steinwüsten mehr anlegen. „Dessen ungeachtet entstehen jedoch auch in Wunstorf seit einigen Jahren immer mehr versteinerte Gärten“, beklagt der Ortsgruppensprecher. Die Wunstorfer Umweltschützern sehen dringenden Handlungsbedarf. Sie möchten sich daher für blühende Gärten einsetzten.

„Es gibt durchaus pflegeleichte Alternativen, denn ein Garten mit standortgerechten Pflanzen macht auf lange Sicht weniger Arbeit als ein Schottergarten“, sagt Hessing. Die grünen Oasen erhöhten zudem die Luftqualität und dienten der Erholung.

Von Rita Nandy